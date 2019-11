Bad Bocklet vor 1 Stunde

Unfall

Schulbus bei Bad Bocklet in Unfall verwickelt - mehrere Kinder werden verletzt

In der Folge eines Unfalls auf der Staatsstraße 2292 bei Bas Bocklet im Landkreis Bad Kissingen, in den zwei Autos und ein Schulbus verwickelt waren, wurden vier Kinder am Dienstagnachmittag verletzt.