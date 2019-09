Schwerer Unfall am Mittwoch in Unterfranken: Nachdem es links von der Fahrbahn abgekommen und eine kurze Strecke hinter der Leitplanke zurückgelegt hatte, prallte das Fahrzeug frontal an einen Baum, meldete die Polizei.

Rettungskräfte der Feuerwehren Wildflecken, Oberwildflecken und Gersfeld sowie die Standortwehr der Bundeswehr Wildflecken waren schnell zur Stelle und befreiten die hinter ihrem Lenkrad Eingeklemmte aus ihrem Wagen.

Unfall bei Oberwildflecken: Auto kracht gegen Baum

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde die Frau dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Versorgung mit einem Rettungstransporthubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der parallel verlaufende Radweg hatte zum Landen ausgereicht. Der Sachschaden dürfte am Pkw und an der Schutzplanke sich auf über 5000 Euro summieren, schätzt die Polizei.

Straße eine Stunde gesperrt

Die Verbindungsstraße wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten von Polizei und Feuerwehr etwa eine Stunde komplett gesperrt.pol/red