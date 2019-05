Am späten Samstagvormittag parkte eine 40-jährige Frau ihr Auto in Hammelburg in der Straße am Kohlbrunnen. Offensichtlich hatte sie keinen Gang eingelegt und die Handbremse nicht oder nicht richtig angezogen. Nach einiger Zeit rollte das Fahrzeug auf dem leichten Gefälle rückwärts in Richtung der Postamtskreuzung.

Auto rollt auf befahrene Kreuzung

Bei der Überquerung der Kreuzung streifte der Mercedes einen auf der Bahnhofstraße stadtauswärts fahrenden Passat im Frontbereich leicht, bevor er an der gegenüberliegenden Turnhouter Straße von einer Straßenlaterne ausgebremst wurde. Die Laterne wurde durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen und stürzte um. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden in Höhe von mindestens 3.500,- Euro.