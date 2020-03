Am Dienstagabend (3. März 2020) gegen 19.30 Uhr waren ein 29-Jähriger und sein gleichaltriger Beifahrer mit einem Peugeot 307 auf der B286 von Waldfenster in Richtung Geroda unterwegs. Offenbar aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse geriet das Fahrzeug in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern und prallte auf der Gegenfahrbahn in einen VW Passat, der in Richtung Waldfenster fuhr.

Der Beifahrer des Peugeot erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Der 29-Jährige wurde vor Ort reanimiert und anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo er noch in der Nacht starb. Auch der Fahrer des Peugeot und der 48 Jahre alte Fahrer des Passat wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die plötzlich einsetzende Glätte am Dienstagabend war auch für die Einsatzkräfte eine Herausforderung. Die Straßenbahnmeisterei war vor Ort, um Polizei und Feuerwehren bei der Anfahrt zu unterstützen. Zur Betreuung der Angehörigen und Unfallbeteiligten waren auch ein Notfallseelsorger und das Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Die B 286 musste für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge bis 23.45 Uhr gesperrt werden.