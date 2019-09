Burkardroth vor 1 Stunde

Unfall

Frontalzusammenstoß auf B286: Drei Schwerverletzte, Mann schwebt in Lebensgefahr

Am Donnerstag sind auf der B286 in Burkardroth (Kreis Bad Kissingen) zwei Autos mit hoher Geschwindigkeit frontal ineinander gekracht. Alle drei Beteiligten wurden schwer verletzt. Einer der Fahrzeuginsassen schwebt in Lebensgefahr.