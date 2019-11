Bad Kissingen: Betrunkene Frau baut Unfall und ruft ihren Mann an - der fährt alkoholisiert zum Unfallort

Unfall auf der B286 bei Bad Kissingen: Eine 41-Jährige kam betrunken von der Straße ab und beschädigte ein Verkehrszeichen, eine Verkehrsinsel sowie die Fahrbahn. Zur Hilfe rief sie ausgerechnet ihren Ehemann, der ebenfalls mit Alkohol im Blut losfuhr. Das berichtet die Polizei.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen: 41-Jährige baut Unfall

Aufgrund ihrer Alkoholisierung und deutlich überhöhter Geschwindigkeit beim Rechtsabbiegen kam die 41-Jährige mit ihrem Auto an der Abzweigung Richtung Klaushof von der Fahrbahn ab. Sie fuhr mit ihrem 25-jährigen Beifahrer über eine Verkehrsinsel. Dadurch entstand Schaden an einem Verkehrszeichen, an der Verkehrsinsel und an der Fahrbahn. Auch das Auto blieb nicht verschont: 15.000 Euro Sachschaden entstanden hier. Verletzt wurde niemand.