Bad Kissingen/Bayern: Kind mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

In Oberthulba hat es laut der Polizei einen Unfall gegeben. Ein siebenjähriges Mädchen musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Kleintransporter in Hassenbach fuhr zu weit rechts

Am Montagnachmittag befuhr ein Kleintransporter in Hassenbach die Straße "Am Schulzengraben". Dort wollte er rechts in eine Einfahrt einbiegen. Dabei fuhr er nicht weit genug rechts.

Eine Siebenjährige, kam ihm auf ihrem Fahrrad entgegen und konnte nicht mehr ausweichen. Sie krachte deshalb in die linke Fahrzeugfront.

In Folge des Zusammenstoßes stürzte das Mädchen. Dabei verletzte es sich schwer am Bein. Nach der Erstversorgung beförderte ein Rettungshubschrauber die Radlerin in die Klinik nach Fulda. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 550 Euro.

