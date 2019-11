Bad Kissingen vor 56 Minuten

Eingeklemmt

Unterfranken: Arbeiter (38) wird von Müllfahrzeug eingequetscht und schwer verletzt

In Bad Kissingen (Unterfranken) wurde ein Müllwerker am Mittwoch von einem Müllfahrzeug so eingequetscht, dass er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus kam.