Bad Kissingen: 17-Jähriger klaut Auto und liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

17-Jähriger klaut Auto und flüchtet vor Polizei - Grund macht wütend: Einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Bad Kissingen fiel am Freitag (07. März 2020) in den späten Abendstunden die Fahrweise eines Mannes auf, der sein Auto in der Straße "Unterer Steinberg" in Garitz auffällig bewegte. Darüber berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht am Samstagmorgen.

Als die Polizeistreife den jungen Mann wegen seiner auffälligen Fahrweise anhalten wollte, beschleunigte er seinen Auto. Er versuchte mit hoher Geschwindigkeit in die Seehofstraße abzubiegen, was misslang. Das Auto schleuderte in der Seehofstraße in ein angrenzendes Grundstück, beschädigte den Gartenzaun und dessen Fundament, schließlich kam er an der Wand eines Holzschuppens zum Stehen.

Bad Kissingen: 17-Jähriger klaut Auto - deswegen flüchtete er

Damit nicht genug: Anstatt sich seiner Taten zu stellen, ergriff der Mann die Flucht und konnte von einem Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Beim Flüchtenden konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 mg/l, was einer Blutalkoholkonzentration von 1,52 Promille entspricht.

Zum Video "So verhält man sich richtig nach einem Unfall"

Wie sich im Zuge der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, benutzte der noch minderjährige und sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindliche Autofahrer, den PKW eines Bekannten. Die Beifahrerin, eine 17 Jahre junge Frau, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Gegen den noch Minderjährigen wird nun wegen einer Vielzahl von Straftaten ermittelt.