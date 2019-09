Burkardroth vor 9 Minuten

Erstmeldung

Frontalzusammenstoß auf B286 in Franken: Mehrere Personen schwer verletzt - Vollsperrung

Auf der B286 in Burkardroth (Kreis Bad Kissingen) hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Mehrere Personen sind zum Teil schwer verletzt, berichtet die Polizei in einer Erstmeldung. Der Abschnitt zwischen Waldfenster und Platz wurde gesperrt.