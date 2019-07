Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 286 bei Bad Brückenau ist am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Schwerer Motorradunfall auf B286 bei Bad Brückenau

Der 53 Jahre alte Biker, der laut Polizeiangaben in Richtung Volkers fuhr, wollte mit seinem Krad offenbar ein Auto überholen. Dabei geriet er auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Motorrad ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn.

Der 53-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Fulda gebracht wurde. An dem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für eine Stunde komplett gesperrt.

Ebenfalls in Unterfranken war bereits am Samstagvormittag ein 60 Jahre alter Motorradfahrer nahe Eschau im Landkreis Miltenberg schwer gestürzt. Der Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.