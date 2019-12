Am Samstagmorgen (28. Dezember 2019) ist eine Rentnerin im unterfränkischen Bad Kissingen zweimal hintereinander von einer Autofahrerin angefahren worden. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 58-jährige Autofahrerin die ältere Dame an einem Zebrastreifen an der Kreuzung der Von-Hessing-Straße.

Gegen 9.45 Uhr soll die Fahrerin von der tief stehenden Sonne geblendet worden sein, sodass sie die Rentnerin, die gerade den Fußgängerüberweg überquerte, übersah. Die 58-Jährige fuhr die Dame an. Dadurch war die Autofahrerin offenbar so geschockt, dass sie Brems- und Gaspedal verwechselte und die Passantin erneut anfuhr.

In der Folge wurde die Fußgängerin verletzt. Sie erlitt laut Polizeibericht eine Knie- und Schädelprellung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto der 58-Jährigen entstand nach Angaben der Polizei kein Schaden.