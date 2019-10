Unfall auf der A7 in Unterfranken: Am Donnerstagvormittag (10. Oktober 2019) hat sich auf der A7 zwischen Bad Kissingen und Hammelburg ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge, sind dabei gegen 9 Uhr zwei Lkw kollidiert. In Fahrtrichtung Fulda sind deshalb Betriebsstoffe ausgelaufen. Dies berichtet ein Sprecher der Polizei gegenüber inFranken.de.

Unfall auf A7: Verkehrsbehinderungen bei Bad Kissingen

Über Verletzte konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Allerdings kommt es in diesem Bereich der A7 zu Verkehrsbehinderungen. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung, wird der Verkehr derzeit an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Mehr in Kürze auf inFranken.de.