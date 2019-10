Am frühen Donnerstagmorgen hat ein 56-Jähriger mit seinem Betonmischer die Mittelleitplanke der A7 durchbrochen und kam mit seinem Fahrzeug auf der Seite zum Liegen. Die Autobahn musste bei Bad Kissingen zunächst in beide Richtungen vollgesperrt werden. Die Aufräumarbeiten werden laut Polizei noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 56-Jährige mit seinem Betonmischer am Donnerstagmorgen, gegen etwa 04.45 Uhr, auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs.

Rettungsdienst zufällig vor Ort

Aus noch ungeklärter Ursache touchierte er zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba mit seinem Fahrzeug zunächst im Baustellenbereich eine dortige Betonleitwand, durchbrach mit seinem Fahrzeug die Mittelleitplanke und blieb anschließend quer auf der Seite liegen.