Bad Kissingen vor 3 Stunden

Unfall

Unfall in Unterfranken: Frau von Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montag in Bad Kissingen hat eine Frau schwere Verletzungen erlitten. Sie stellte ihr Auto in der Hofeinfahrt ab, vergaß dabei allerdings, es ausreichend zu sichern.