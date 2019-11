Unendliche Weiten

Das P-Seminar des Jack-Steinberger-Gymnasiums Bad Kissingen gestaltet am Donnerstag, 7. November, von 18 bis 20.30 Uhr einen Sternbeobachtungsabend in der Sternwarte der Schule. Thema des Abends wird die Weltraumforschung sein. Teilnehmer erfahren Verschiedenes zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Raumfahrt. Bei gutem Wetter ist auch der Blick ins All durch das Teleskop möglich. Wer also schon immer mehr über Satelliten, verschiedene Missionen oder die ISS wissen wolllte, meldet sich bis Mittwoch, 6. November, per E-Mail an unter: sternabend.jsg@gmail.com .