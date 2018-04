Übernahme: Aus Takata wird Joyson Safety Systems

Bereits im November wurde die Übernahme des insolventen japanischen Autozulieferers Takata bekannt gegeben, jetzt meldet das unter dem neuen Namen "Joyson Safety Systems" firmierende Unternehmen den Vollzug: Der chinesisch-amerikanische Autozulieferer "Key Safety Systems" (KSS) habe die Akquisition nahezu aller globalen Vermögenswerte von Takata erfolgreich abgeschlossen.



Aschaffenburg als ein Hauptsitz

Das neue Unternehmen wird seinen globalen Hauptsitz in Michigan, USA, haben. Der Hauptsitz der für Europa, den Mittleren Osten und Afrika zuständigen Zentrale ist in Aschaffenburg. Die Gasgeneratoren, die Airbags bei langer feuchter Hitze fälschlich auslösten, sollen weiterhin produziert werden, um nach dem Rückruf von mehr als 100 Millionen Airbags noch Ersatzteile liefern zu können.



Personelle Konsequenzen

Takata hat weltweit mehr als 46 000 Mitarbeiter in 56 Werken in 20 Länder. Im Takata-Werk Albertshausen waren zum Jahresbeginn rund 300 Mitarbeiter beschäftigt. Nach der Übernahme ist am Donnerstag der bisherige Takata-Chef Shigehisa Takada zurückgetreten. Der bisherige Exekutivdirektor bei Takata, Yoichiro Nomura, wird fortan für die Rückzahlung an Gläubiger zuständig sein.