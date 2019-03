Über Rassismus und Integration

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus war die achte Klasse des Jack-Steinberger-Gymnasiums Bad Kissingen auf Einladung von Oberbürgermeister Kay Blankenburg in das Jugend- und Kulturzentrum der Stadt Bad Kissingen gekommen. Die Schüler folgten aufmerksam dem Vortrag von Alexander Shif, Jugendleiter der israelitischen Kultusgemeinde Würzburg.

"Mein Vortrag wird nie akademisch sein, ich spreche immer über meine Emotionen", erklärte er gleich zu Beginn und lud die Anwesenden zu einem Besuch in Shalom Europa, dem jüdischen Gemeinde- und Kulturzentrum in Würzburg ein, denn dort könne man sehr gut sehen und lernen, "wie eine Gruppe, die immer in der Minderheit war, 1000 Jahre in Deutschland gelebt hat".

Lebensgeschichte vorgestellt

Alexander Shif erzählte vor den Schülern seine eigene Geschichte und seine eigenen Erfahrungen, die er mit Rassismus machte. Geboren wurde er in der Sowjetunion, in - damals noch - Leningrad. Aufgewachsen sei er dann in St. Petersburg - Leningrad wurde 1991 in St. Petersburg umbenannt.

Mit zwölf Jahren habe er erstmals realisiert, ein Teil einer Minderheit in der Sowjetunion zu sein. Einer seiner Schulkameraden habe damals seine Geburtsurkunde vorgelesen. "Deine Mutter ist Jüdin. Dein Vater ist Jude. Du bist auch Jude", erinnerte er sich an diese Geschichte. Rassismus, sagt er, habe es in der Sowjetunion auch gegeben. Denn im sozialistischen System seien unterschiedliche Nationen und Religionen durch den Staat zusammengeschweißt worden.

Es seien kleine Zeichen gewesen, wie "Die sind alle gleich...", "Das ist typisch für die...". Dem jüdischen Glauben hat sich Alexander Shif erst mit seiner Ankunft in Deutschland zugewendet. In Würzburg war Alexander Shif viele Jahre Vorsitzender des Ausländerbeirats der Stadt und arbeitet nun in der israelitischen Kultusgemeinde Würzburg als Jugendleiter und verfügt somit über viel Erfahrung, auch eigene, wie sich Rassismus entwickeln kann.

Alexander Shif lobte die deutsche Gesellschaft für ihren Umgang mit ihrer Geschichte, insbesondere mit Blick auf das Dritte Reich und wie die schrecklichen Verbrechen dieser Zeit, der Holocaust, aufgearbeitet wurden. "Deutschland hat das sehr gut vorgelebt. Es unterstützt die jüdische Gesellschaft jetzt sehr gut. Es gibt viele Denkmäler, aber nicht nur Denkmäler! Es gibt viele moderne Projekte für Jugendliche, für Senioren wie das Kurheim Eden Park Bad Kissingen und vieles mehr. Es wächst sehr viel neu, moderne Gemeindezentren in Deutschland, die mit Geldern der deutschen Gesellschaft gebaut wurden", erklärte er.

Oberbürgermeister Kay Blankenburg sieht ebenfalls, "dass kein Land sich so wie die Bundesrepublik Deutschland intellektuell, emotional und materiell darum bemüht hat aus der eigenen Geschichte zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen. [...] Wir im kleinen Bad Kissingen haben einen Integrationsbeirat. Der ist für uns ein Sensorium, um wahrzunehmen, hineinzuhören, wo fühlt es sich denn nicht so an, wie es sich anfühlen sollte und darauf sind wir sehr stolz".

Die Grundlage für Integration sieht er im Verfassungsstaat: "Ein Verfassungsstaat in dem Sinne, dass gemeinsame Grundwerte, denen wir verpflichtet sind und die wir gemeinsam umsetzen wollen und, dass wir erwarten, dass sich jeder zu diesen Grundwerten bekennt." red