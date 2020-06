Bad Kissingen vor 5 Stunden

Gedenken

ber 600 Biografien der Juden Bad Kissingens in der NS-Zeit bersetzt

Gerhild Ahnert hat eine Herausforderung angenommen, die unter die Haut geht. Die Bad Kissingerin begibt sich in die 30er Jahre und taucht ein in die Welt des damaligen jdischen Lebens in der Kurstadt.