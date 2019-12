Über 100 Gemüseabonnenten

Im Jahr 2019 war die Allianz Kissinger Bogen mit der Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) gut beschäftigt. Die acht Handlungsfelder des ILEKs, eine Strategie-Sitzung und eine Evaluierung gaben 2019 die Richtung der Arbeit der Allianz vor. Sowohl in der Strategiesitzung als auch bei der Evaluierung wurde die bisher geleistete Arbeit bewertet, um daraus die Prioritäten für die zukünftige Arbeit festzulegen, teilt die Allianzmanagerin Beata Schmäling in einer Pressemitteilung mit.

Wichtige Projekte aus den Handlungsfeldern Daseinsvorsorge und Mobilität sowie Wirtschaft sind die Projekte Gemüse Kiste und Einkehrgutschein. "Wir sind erfreut, dass die Gemüse Kiste mittlerweile deutlich über 100 Abonnenten hat und in allen vier Allianz-Gemeinden dank des großen ehrenamtlichen Engagements der Beteiligten verteilt wird", heißt es weiter. Auf der Internetseite hier gibt es Informationen über das Projekt und Rezepte. Auch konnten Interessierte im Rahmen der Aktion "kulinarisches Aufwärmen" das frische Gemüse bei teilnehmenden Betrieben testen oder auch ein einmaliges Gemüse Kiste Abo als Weihnachtsgeschenk erwerben. Als Geschenk sind nach wie vor die Einkehrgutscheine, die seit 2018 mehr als 900 Mal verkauft wurden, begehrt.

100 Prozent Förderung

Im Frühjahr 2019 erhielt die Allianz Kissinger Bogen eine 100-prozentige Förderung aus dem Fördertopf "LandKultur" der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Nicht nur die kulturelle Schiene, sondern auch die ökologische Sensibilisierung und Heimatverbundenheit sind Teil dieses umfangreichen Projektes. Es werden sowohl Umweltbildungseinheiten mit verschiedenen Themen vom "RUMPEL Umweltmobil" (Inh. Michael Kirse) mit Schulen und Kindergärten durchgeführt als auch Tanz- und Theaterprojekte. Des Weiteren ist ein Sachbuch für Schulen geplant. Auch ein Heimatfilm und die kulturelle Erschließung der Hermannsruh sind Bestandteil des Projektes. Nachdem erfreulicher Weise der Bezirk Unterfranken zur Durchführung der Unterfränkischen Kulturtage 2022 die Allianz Kissinger Bogen bestimmt hat, ist es geplant, unter anderem die Ergebnisse des Projektes im Rahmen der Kulturtage der Öffentlichkeit vorzustellen.

Nahwärmenetz

In Sachen Energie wurde für die Gemeinde Nüdlingen eine Machbarkeitsstudie zur Nutzung des Nahwärmenetzes mit 23 000 Euro durch das ALE Würzburg gefördert. Zusammenfassend zeigt die Studie, dass aktuell der kalkulierte Wärmepreis (11,89 Cent/kWh) für die Mehrzahl der Anschlussinteressenten wirtschaftlich unattraktiv erscheint. Die Studie zeigte dennoch auf, dass ein Nahwärmenetz zu einer deutlichen Reduzierung des CO2-Ausstosses beitragen kann, denn durch den Umstieg von Heizöl und Erdgas auf regenerative Energieträger könnten bis zu 90 Prozent der jetzigen Treibhausgasemissionen eingespart werden, heißt es in der Pressemitteilung. Zukünftig werden Möglichkeiten geprüft (Eruierung weiterer Fördermöglichkeiten, Gewinnung weiterer Anschlussinteressenten), um die Umsetzung eines Nahwärmenetzes zu realisieren.

Mit dem Naturschutz Großprojekt "Grüngitter" gehen Allianz-Gemeinden und weitere Gemeinden aus dem Landkreis und der Region einen gemeinsamen Weg gegen das Insektensterben und die Reduzierung der Artenvielfalt vor. Im Jahr 2019 wurde Dank des Projektmanagements, Jasmin Fidyka, so einiges für die Projektumsetzung geleistet: Pflanzung von Obstgehölzen auf 3575 Quadratmetern, Anlage von Blühstreifen auf rund 19450 Quadratmetern, Einsaat von Ackerwildkräuter und viele Sensibilisierungsmaßnahmen. Auch wurde im Rahmen eines Schülerwettbewerbs das Logo für dieses Projekt gestaltet.

Sturzflut- und Risikomanagement

Neben dem Projekt Grüngitter wird im Handlungsfeld Landschaft und Landnutzung ein weiteres Großprojekt umgesetzt: Sturzflut- und Risikomanagement mit der Zielsetzung, die Gefahren und Risiken von Extremniederschlägen an den Gewässern dritter Ordnung und von wild abfließendem Wasser zu ermitteln. Aktuell wurden in den vier Gemeinden die Bestandsanalyse und die notwendigen Vermessungsarbeiten durchgeführt.

2020 Wahlen bei der Allianz

2019 wurde der Allianztag unter dem Motto "Ehrenamt würdigen und fördern" in Oberthulba in Kooperation mit der Allianz Fränkisches Saaletal durchgeführt. Im Mittelpunkt stand die ehrenamtliche Arbeit der privaten Kindergartenträger sowie die pädagogische Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher. Es beteiligten sich 15 Einrichtungen mit unterschiedlichen Aktionen zum Thema Natur und Umwelt. Im Pfarrsaal Oberthulba stellten sich neben weiteren Ausstellern die beiden Allianzen mit ihren Projekten, vor. Die Allianztätigkeiten werden 2020 nach den Kommunalwahlen in neuer Besetzung fortgeführt, denn auch im Verein stehen 2020 Neuwahlen an. Im Jahr 2020 möchte die Allianz mehr Präsenz bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen bieten und auch verstärkt durch die Medien über die Allianz und ihren Projekten berichten. Selbstverständlich werden angefangene Projekte weiterentwickelt und umgesetzt sowie neue Projekte, wie zum Beispiel ein Allianz-Radwanderweg, initiiert, heißt es weiter.