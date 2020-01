Turnier-Teilnahme bis 27 Jahre

Der Landkreis Bad Kissingen richtet am Samstag, 15. Februar, als erster Landkreis in Bayern, ein großes eFootball-Turnier aus. Bislang konnten sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 12 bis 18 Jahren anmelden, die im Landkreis Bad Kissingen wohnen. Da aktuell noch einige der 96 Teamplätze für das Fifa 20-Turnier frei sind und sich die Anfragen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen über 18 Jahren häufen, haben sich die Verantwortlichen des Landkreises Bad Kissingen kurzfristig dazu entschlossen, die Altersspanne auf 27 Jahre anzuheben, heißt es in einer Mitteilung. Das eFootball-Turnier findet im Jack-Steinberger-Gymnasium statt. Für die Finalrunden steht eine Bühne mit Großbildübertragung zur Verfügung. Die ab 13.30 Uhr begleitend stattfindenden Informationsveranstaltungen und die Podiumsdiskussion können von allen Interessierten in der Mensa besucht werden. Tipps und Tricks verrät der Influencer Lukas "BadeschlappenLP" Hösch. Weitere Info unter: www.landkreisbadkissingen.de/10101.