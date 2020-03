TSV wartet auf die Krone-Halle

Vor fünfzig Jahren ist der TSV Reiterswiesen weiblicher geworden. Hermine Albert gründete 1970 die Damen- Gymnastik- Abteilung und damit eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die bis heute anhält und eine tragende Säule des Vereinsgeschehens geworden ist. Viele der jungen Mädchen und Frauen von damals waren zur Mitgliederversammlung des TSV in die Turnhalle gekommen, um sich die Urkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft abzuholen. Irene Rudolf, Vorstand Gymnastik im TSV, berichtete über die Aktivitäten der Mini- und Kinderturngruppe, der Power- Ladies, der Fit-Mix- und der Fit-over-50 Gruppe und stellte fest, dass sich beim TSV Sport und Gesellschaftliches gut verbinden lässt.

Wieder in ruhigem Fahrwasser

Wolfgang Beil, TSV Urgestein, der sich im letzten Jahr in der außerordentlichen Mitgliederversammlung - in der Generalversammlung war nach dem Rückzug von Egon Göbel kein Vorsitzender gefunden worden - nochmals als TSV-Chef zur Verfügung gestellt hatte, sieht den TSV heute gut aufgestellt. Die Abteilungsvorstände Stefan Renninger (Liegenschaften), Tobias Vogel (Fußball), Irene Rudolf (Gymnastik), Harald Albert (Finanzen) berichteten über die vielfältigen Aufgaben innerhalb des Sportbetriebes und der Liegenschaften Turnhalle, Sportheim mit Gaststätte und Sportplätze für die knapp 400 Mitglieder, die im Verein organisiert sind. Tobias Vogel führte aus, dass Spielergemeinschaften im Fußball unumgänglich geworden sind. Der TSV nimmt mit drei Seniorenmannschaften am Spielbetrieb in verschiedenen Ligen teil. Hubert Vogel umriss die Situation im Jugendfußball. 41 junge Talente kicken in verschiedenen Spielgemeinschaften. Robert Metzler leitet die Tischtennisabteilung, die in der Bezirksliga einen achten Platz belegt. Tobias Geipel ließ die Veranstaltungen der AH Abteilung Revue passieren. Abschließend bestätigt Finanzvorstand Harald Albert, dass trotz vieler Investitionen die Schulden bis auf zwanzigtausend Euro deutlich abgebaut werden konnten. Die Kassenprüfer Konrad Kiesel und Matthias Diez lobten die Kassenführung.

Fünfzig Ehrungen

Wolfgang Beil hatte sich für nahezu 50 Ehrungen etwas Besonderes einfallen lassen. Er erinnerte an prägende zeitgeschichtliche Ereignisse, die im Gedächtnis geblieben sind: Vor 25 Jahren verhüllt Christo den Reichstag, vor 40 Jahren wird Ronald Reagan US-Präsident und 50 Jahre ist es her, dass der erste Tatort ausgestrahlt wurde. Eingebettet in die Zeitgeschichte ging der Ehrungsmarathon für die kurzweilig über die Bühne. Für besondere Verdienste im Ehrenamt wurden vom TSV geehrt:

Für 15 Jahre Tobias Geipel, Christian Scheit engagiert sich seit 20 Jahren und gar 40 Jahre vertritt Helmut Bickert als Spieler, Trainer, Vorstandsmitglied die TSV Farben. Einzigartig auch sein Engagement als Schiedsrichter: 1300 Spiele hat Bickert gepfiffen. Urkunden für langjähriges Ehrenamt gibt es auch von der Bayerischen Sportjugend für Tobias Geipel. Vom Bayerischen Landessportverband wird Marco Seufert ausgezeichnet. Tobias Vogel schmückt sich mit dem Ehrenzeichen in Silber und Christian Scheit darf sich das Ehrenzeichen in Gold des Bayerischen Fußballverband ans Revers heften. Vorsitzender Wolfgang Beil zieht abschließend ein sehr zufriedenes Fazit, hofft auf die baldige Fertigstellung der Krone-Halle und gibt neue Ziele vor: "Dann werden wir wie vor 50 Jahren aktuelle Trends aufgreifen: Dance-Fitness, Radfahren, und E-Sports sind Thema".