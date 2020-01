TSV Oerlenbach erhält die Goldene Raute

"Es liegt ein Jahr mit vielen Aktivitäten und sportlichen Höhepunkten hinter uns", berichtete Jochen Straub, Vorsitzender des TSV Oerlenbach in der Jahreshauptversammlung. Er sprach Ehrungen für 15- bzw. 25-jährige Mitgliedschaft aus und wurde bei den Neuwahlen einstimmig in seinem Amt bestätigt. Klaus Eisenmann (KEAB Kreis Rhön) überreichte dem Verein die Goldene Raute - das Gütesiegel des Bayerische Fußballverbands, für besondere Verdienste.

"Mit Hegler-Halle, unserem Sportheim und den elf Abteilungen sind wir gut aufgestellt", so Straub. Man werde weiter versuchen den Kindern Spaß am Sport zu bieten. In den neuen Medien müsse sich der TSV in Zukunft noch besser präsentieren.

Schriftführerin Sibille Sempert, die sich aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl stellte, beschränkte ihren Bericht auf die Mitgliederverwaltung, Ehrungen und abgehaltene Sitzungen. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Verein einen Überschuss, der aber nicht überbewertet werden solle, da ein Beach-Volleyballfeld gebaut werden soll, war dem Bericht des Kassiers Michael Ferger zu entnehmen.

Im Fußball konnte im vergangenen Jahr der Aufstieg in die Kreisliga gefeiert werden, aktuell hofft man auf den Klassenerhalt. Ganz aktuell war die Nachricht, dass für die Saison 20/21 Trainer Frank Halbig als Nachfolger von Thorsten Büttner gewonnen werden konnte.

Die Abteilung Basketball nimmt mit vier Teams an den Spielrunden teil und stellt neun Schiedsrichter.

Die Kegler nehmen mit zwei Vierer-Mannschaften am Spielgeschehen teil, der Aufstieg eines der Teams ist noch möglich.

In der Abteilung Volleyball wurde die Trainingsbeteiligung der Kinder und Jugendlichen gelobt.

Bei Triathlon sei das Schwimmen ein Schwachpunkt und das Radfahren Schwerpunkt. Für dieses Jahr ist eine zweitägige Radtour in Planung.

Die Theatergruppe hat ihre Saison beendet, das letzte Theaterstück sei wieder gut abgekommen.

Die Abteilung Ski feiert ihr 40-jähriges Bestehen und am 1. Februar eine Party auf der Terrasse des Sportheims.

Aus den Neuwahlen gingen Jochen Straub als Vorsitzender, Frank Schmitt und Dominik Stößer (beide 2. Vorsitzende), Kassenwart Michael Ferger und Schriftführer David Schindelmann hervor.

In der heutigen Zeit ist die langjährige Vereinstreue nicht mehr selbstverständlich, und so freute sich Straub doch eine stattliche Anzahl an Ehrungen aussprechen zu dürfen. Die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft beim TSV erhielten: Noah Ebert, Alexander Feser, Martin Hundshammer, Frank Katzenberger, Daniel Lohwasser, Silvia Markert-Moritz, Kurt Schrödel, Jonathan Schultheis, Simon Seidl, Hanna Seufert und Marliese Weingärtner.

Die Ehrennadel in Silber für ihre 25 -jährige Mitgliedschaft erhielten Stefan Brand, Christel Braun, Lisa Emmert, Dominik Mohr, Thomas Müller, Jan Sciarotta, Julian Sempert, Ansgar Söder, Manuela Söder, Kathrin Söder, Hannes Weigand und Helga Weigand.

Schließlich wurde noch in der Jahreshauptversammlung des TSV Oerlenbach "Bayerns Fußballfamilie 2019" geehrt. Kreis-Ehrenamtsbeauftragter Klaus Eisenmann lobte Familie Schmitt für ihr außergewöhnliches Engagement beim TSV.

So nah dran wie die Schmitts sei beim TSV Oerlenbach niemand. Jedes Familienmitglied engagiert sich ehrenamtlich beim unterfränkischen Club. Familienoberhaupt Andreas ist schon am längsten dabei. Zunächst als aktiver Spieler, dann über ein Jahrzehnt lang als Mitglied der Vorstandschaft, heute als "Mann für alle Fälle": Platzwart, Sportheimwirt, Grillmeister und Einkäufer. Außerdem geht er noch für die AH-Mannschaft auf Torejagd.

Ganz nach dem Vater kommt Sohn Frank. Der 28-jährige ist zweiter Vorsitzender beim TSV, dazu Spieler der I. Mannschaft und Mitglied des Mannschaftsrates. In seinem Verantwortungsbereich liegt die Organisation zahlreicher Vereinsveranstaltungen.

Die Frauen bei der Familie Schmitt schnüren zwar nicht die Fußballschuhe, halten aber im Hintergrund die Fäden zusammen. Mutter Sissy bewirtet seit vielen Jahren das Sportheim, koordiniert die Belegung und teilt die Helfer ein. Bei über 40 Veranstaltungen im Jahr eine enorme Herausforderung.

Die beiden Töchter Vera und Leonie unterstützen ihren Bruder nicht nur bei seinen Spielen für den TSV, sondern greifen ihm auch bei der Event-Organisation unter die Arme - beide sind Mitglied im Vergnügungsausschuss. Zudem sind Vera und Leonie in anderen Abteilungen des Vereins aktiv -insbesondere Basketball hat es den Geschwistern angetan.