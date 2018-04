TSV Nüdlingen hat jetzt eine Dreierspitze

Im TSV-Sportheim herrschte bei der zweiten außerordentlichen Mitgliederversammlung, die vom kommissarischen Vorsitzenden Johannes Schaub geleitet wurde, eine sehr optimistische Stimmung. Nach der Neustrukturierung des TSV-Vorstandes fanden sich für die zahlreichen Vereinsämter neben den gleichberechtigten Vorsitzenden genügend Bewerber, die jeweils ohne Gegenstimmen das Vertrauen bei der Neuwahl erhielten.



Die Ergebnisse der Neuwahlen

An der Spitze stehen jetzt drei gleichberechtigte Vorsitzende. André Iff erhielt das Vertrauen als Vorstand Sport. Zum Vorstand Management und Marketing wurde Frank Wilm gewählt und Dominic Beck wurde von der Versammlung in das Amt des Vorstands Wirtschaft berufen.

Ohne Schwierigkeiten konnten die weiteren Ämter gewählt werden. Als 1. Schatzmeister erhielt Werner Freidhof das Vertrauen. Zweiter Schatzmeister wurde Julian Meder. Das Amt des Schriftführers wird von Christian Hein weiter ausgeführt. In den Wirtschafts- und Vergnügungsausschuss wählte die Versammlung Nico Heer, Philipp Hofmann und Tobias Seufert. Die Sportheimvermietung liegt in den Händen von Manfred Hofmann. Als Einkäufer wird künftig Matthias Weber tätig sein.



Als Diensteinteiler wurde Gerhard Schäfer gewählt. Als Abteilungsleiter Herren erhielt Johannes Schaub das Vertrauen. Zum Abteilungsleiter Jugend wählte die Versammlung Wolfgang Wilm. Volker Titt und Matthias Weber erhielten das Vertrauen als Abteilungsleiter Kegeln.

Als Abteilungsleiter Altherren wurden Timmy Fuchs und Eugen Fedine gewählt. Das Vertrauen als Abteilungsleiter Damen erhielten Rebecca Erhard und Brigitte Hild. Kassenprüfer ist Dietmar Hofmann. Als Platzwarte wurden gewählt: Ewald Hofmann, Joachim Dräger und Karl-Heinz Buban. Das Vertrauen als Hausmeister erhielt Georg Kiesel.



Nach Abschluss der Neuwahlen bedankte sich Frank Wilm für das Vertrauen. "Der TSV steht vor großen Herausforderungen. Wir haben jetzt ein sehr gutes Team und der ganze Verein muss zusammenhalten", sagte er. Den aus ihren Ämtern ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern überreichte er Dankessymbole.



Beschluss über künftige Mitgliedsbeiträge

Johannes Schaub begründete den Antrag, für Kinder und Jugendliche die Beiträge zu erhöhen.

Wegen der erhöhten Ausgaben zahlen Kinder bis 14 Jahre künftig 25 Euro und ab 18 Jahre 35 Euro. Die Erläuterungen, die gegeben wurden, stießen auf Einsicht der Mitglieder. Die übergroße Mehrheit stimmte zu.