TSV investiert in Tennis

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Bad Kissingen ließ der 1. Abteilungsleiter Steffen Albert die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren und erinnerte an die gutbesuchten Veranstaltungen, angefangen von der Saisoneröffnung im Frühjahr bis zum Preisschafkopf im Spätherbst.

Dank sagte er den zahlreichen Helfern, die zum Unterhalt der gesamten Anlage beigetragen hatten. In der Gruppe macht Arbeiten Spaß und fördert gleichzeitig auch den Zusammenhalt, hieß es. Dieser sei vor allem auch in der gesamten Abteilungsleitung spürbar. Durch die zentrale Lage, direkte Anfahrbarkeit, den eigenen Vereinstrainern und den entsprechenden Rahmenbedingungen bleibe der Verein ein attraktiver Anlaufpunkt für alle am Tennis Interessierten. Das spiegele sich trotz schwierigen Umfeldes auch in stabilen Mitgliederzahlen wider, wobei man im Kinder- und Jugendbereich sogar leichte Zuwächse verzeichnen könne. Sportwart Thomas Rahm berichtete vom Abschneiden der einzelnen Mannschaften und von der ausgerichteten Vereinsmeisterschaft. Neben einer Damenmannschaft wurden für die kommende Saison auch noch eine Herren 30 und eine Herren 55 Mannschaft gemeldet. Im Kinder- und Jugendbereich geht man davon aus, in den folgenden Jahren auch wieder Mannschaften für die Medenrunde melden zu können.

Kassiererin Kirsten Piening berichtete von einer ausgeglichenen Kassenlage trotz verschiedenster Instandhaltungsmaßnahmen und von der Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage. Diese wurde ermöglicht durch die Investition des Hauptvereins, der damit sowohl zum Werterhalt der Immobilie als auch zur Standortsicherung der Tennisabteilung beiträgt. Bei der anschließenden Wahl wurden alle Abteilungsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt und wiedergewählt.