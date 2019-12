Tschaikowski und Beethoven

Ab 19.30 Uhr können Gäste sich auf Gipfelstürmer der Musikgeschichte freuen. Am Klavier begleitet Luiza Borac. Zum Abschluss des Kissinger Winterzaubers können sich Konzertbesucher auf Gipfelstürmer der Musikgeschichte freuen. Im Programm stehen Peter Iljitsch Tschaikowskis Klavierkonzert Nr. 1 b-moll, op. 23 sowie Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 5 c-moll, op. 67. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich.