Trompete für das Orchester

Der Berliner Ingenieur Horst Köhnke hat dem Förderverein Staatsbad Philharmonie Kissingen e.V. eine versilberte B-Konzerttrompete geschenkt, welche nun von Reinhold Roth gespielt wird. Das Geschenk kam aufgrund eines persönlichen Gesprächs mit Orchestermanager Roman Riedel zu Stande: Während des Urlaubs

von Horst Köhnke in Bad Kissingen war der Hobby-Trompeter von der Staatsbad Philharmonie Kissingen begeistert, so dass er sich zu der Schenkung entschloss. Früher hatte sich dieser von den Berliner Philharmonikern inspirieren lassen und

Tipps bei der Blechbläserriege geholt. Ebenfalls durch eine Schenkung hatte Horst Köhnke damals das Glück, in den Besitz eines absoluten Profi-Instrumentes zu kommen: einer versilberten B-Konzerttrompete aus der Instrumentenschmiede von Meister Wilhelm Monke aus Köln, im Speziellen das Modell "Prof. Wesenigk", dem damaligen Solo-Trompeter der Berliner Philharmoniker, der auch Professor an der Hochschule der Künste Berlin war.

Testpiel überzeugte

Auf Nachfrage bot Horst Köhnke an, das Instrument Reinhold Roth zu Testzwecken zur Verfügung zu stellen. Bei einem weiteren Besuch spielte Reinhold Roth die Trompete, die mit ihrem Klang bei den Soli überzeugte. Horst Köhnke war genauso wie Reinhold Roth der Ansicht, dass das Instrument gespielt werden muss, so dass Horst Köhnke die Trompete dem Förderverein der Staatsbad Philharmonie Kissingen überließ. Die Trompete wurde vom fränkischen Instrumentenbau-Meister Josef Gopp in Karlstadt wieder in Topform gebracht und kommt bei den Konzerten der Staatsbad Philharmonie Kissingen zum Einsatz. Die Vorsitzenden des Fördervereins, Prof. Dr. Kurt Rieder und Klaus Stebani, freuen sich über den Einsatz dieser hochwertigen Trompete, da der einmalige Klangcharakter des Orchesters dadurch weiter verfeinert und veredelt wird.

Orchestermanager Roman Riedel: "Wir danken Horst Köhnke für diese großzügige Schenkung und freuen uns darüber, dass ein solch wertvolles Instrument von Reinhold Roth gespielt werden kann."