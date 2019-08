Treue Mitarbeiter geehrt

In der Deegenbergklinik wurden im Rahmen einer kleinen Feier einige Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Die Familie Deeg gratulierte den Jubilaren. Sie sprach Lob und Anerkennung aus und dankte für das große Engagement. Sie erinnerte daran, dass ein funktionierendes Unternehmen immer auch von guten Mitarbeitern abhängig ist.

Für zehnjährige Tätigkeit wurde Ludmilla Justus geehrt, die seit März 2009 in der Küche beschäftigt ist.

Fünf Mitarbeiter wurden für 20-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Stefan Scheuring kam am 1. Januar 1999 als Hausmeister in die Deegenbergklinik und ist seit 2014 auch als Brandschutzhelfer tätig.

Paul Riegler, seit 1. März 1999 im Haus, leitet die sporttherapeutische Abteilung und ist seit 2008 auch als Sicherheitsbeauftragter für diesen Bereich zuständig. Zeitgleich kam Joachim Jäcklein als Küchenleitung in die Deegenbergklinik; außer diesen Aufgaben ist er auch in EDV-Fragen Ansprechpartner für alle Mitarbeiter. Seit 2007 ist er zuständig für den Datenschutz, außerdem ist er seit Jahrzehnten im Prüfungsausschuss der IHK.

Bernd Janouschek, der schon seit Anfang der 90er Jahre immer wieder zeitweise seine Dienste als Masseur zur Verfügung stellte, ist jetzt seit 18. Januar 1999 ununterbrochen in dieser Position tätig.

Silvia Meilinger begann am 17. Mai 1999 ihre Tätigkeit in der Deegenbergklinik in der Abrechnungsstelle, bevor sie zum 1. April 2001 in die Buchhaltung wechselte.

Bereits seit 25 Jahren ohne Unterbrechung ist Jutta Schönwiesner Mitarbeiterin in der Klinik, aktuell in der Therapieplanung tätig, war sie zuvor - nach ihrer Ausbildung im Haus von 1987 bis 1989 - in verschiedenen Abteilungen eingesetzt wie Service, ärztliches Schreibbüro, Einberufungsbüro und Buchhaltung. red