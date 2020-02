Torte zum 100. Geburtstag

Das Faschingswagenteam vom TSV Steinach hat sich heuer passend zum Start ins Jubiläumsjahr eine Geburtstagstorte auf den Faschingswagen gebaut. Das 100-jährige Bestehen des Vereins wird an Pfingsten mit der Pfingstgaudi drei Tage lang im Festzelt gefeiert: Am Samstag, 30. Mai mit einem Beatabend mit der Gruppe Blast, am 31. Mai mit den Dorfrockern und am Montag, 1. Juni, mit den Scherzachtalern. Zuvor findet bereits am 18. April ein Kommersabend des TSV statt, bei dem auch schon ordentlich gefeiert werden soll. Der Verein wurde 1920 als 1.FC Pfeil ins leben gerufen.