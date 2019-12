Tombola für guten Zweck

Auf der diesjährigen Weihnachtsfeier des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses Bad Kissingen gab es eine Spendentombola. Die Lose dafür konnten im Vorfeld von allen Mitarbeitern des Krankenhauses gekauft werden. Dabei war es jedem selbst überlassen, wieviel er für ein Los ausgeben wollte. Denn der gesamte Erlös sollte einem wohltätigen Zweck zugutekommen. Unter den Preisen waren viele Artikel aus der Region sowie allerlei Nützliches - von regionaler Feinkost bis zum Saugroboter. Dazu hat die Helios Klinik gemeinsam mit vielen Unternehmen aus der Region Bad Kissingen und darüber hinaus Gutscheine und Sachpreise bereitgestellt. Insgesamt wurden durch die gemeinschaftliche Spendenaktion mehr als 800 Euro gesammelt. "Die Aktion war ein voller Erfolg", so Dr. Peter Hermeling, Klinikgeschäftsführer des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses. "Wir bedanken uns bei allen Loskäufern und den vielen regionalen und überregionalen Partnern, die sich an dieser tollen Aktion beteiligt haben." Die Hälfte des Erlöses geht an die KLJB Bad Kissingen (Katholische Landjugend Bewegung), die seit vielen Jahren ein Zeltlager für Kinder ausrichtet. Die andere Hälfte des Erlöses wird an den Förderverein krebskranker Kinder Hambach, e.V. gehen.