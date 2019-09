Bad Kissingen vor 1 Stunde

Einweihung

THW Bad Kissingen jetzt in neuer Unterkunft

66 Jahre nach der Gründung ist der THW Ortsverband Bad Kissingen wieder zurück in Bad Kissingen. "Die kleine, aber feine Truppe" - so Schirmherr Thomas Bold - nahm mit ihren 25 Aktiven und insgesamt 110 Mitgliedern nicht nur offiziell ihr neues Domizil in Beschlag, sondern öffnete es am Sonntag auch für Besucher.