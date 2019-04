Thomas Weiß ist Chefarzt der Luitpoldklinik Heiligenfeld in Bad Kissingen

Ziegler hatte als Ärztlicher Direktor die vergangenen zwei Jahre auch die Geschicke der Luitpoldklinik geleitet. Dr. Weiß war zuletzt im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen und freut sich nun über seine neue Aufgabe: "Ich betrachte es vor allem als Auszeichnung, eine so renommierte und hervorragend beleumundete Klinik wie die Luitpoldklinik Heiligenfeld leiten zu dürfen." Dr. Weiß ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Der 56-jährige Facharzt für Orthopädie stammt aus dem mittelfränkischen Fürth und hat in Erlangen studiert. Seine unfallchirurgische und orthopädische Ausbildung absolvierte er in Forchheim und Rummelsberg. In Herzogenaurach war er von 1994 bis 2016 als Orthopäde tätig und Belegarzt an den Kliniken Dr. Erler in Nürnberg. Dr. Weiß ist Sportmediziner und verfügt über die Zusatzbezeichnungen Manuelle Medizin, Akupunktur sowie Physikalische Therapie und Balneologie

Klinik als komplexes Gebilde

"Wir freuen uns, mit Dr. Weiß einen ausgesprochen kompetenten und aufgeschlossenen Chefarzt gefunden zu haben, der ganz sicher eine Bereicherung für unsere Klinik ist", erklärt Dr. Ziegler, der dem neuen Chefarzt im Namen der Geschäftsführung einen erfolgreichen Start wünscht. Viel Interesse zeigt Dr. Weiß für alle bildgebenden Verfahren in der Orthopädie wie Ultraschall, Röntgen und Kernspintomografie. Am meisten am Herzen liegt ihm aber die Osteologie, bei der es um Knochenerkrankungen wie Osteoporose geht. Eine Klinik ist nach Meinung des neuen Chefarztes ein komplexes Gebilde, das nur im Team hervorragende Resultate erbringt.