Theatergruppe Oerlenbach bringt Chaos ins Landratsamt

In wenigen Wochen beginnt im Landkreis der Kommunalwahlkampf. Kein Wunder also, dass sich auch die Theatergruppe des TSV Oerlenbach des Themas angenommen und ein passendes Stück für seine drei traditionellen Festtagsaufführungen ausgesucht hat: "Love and Peace im Landratsamt" von Andreas Wening. Doch um jede Vergleichsmöglichkeit mit der Wirklichkeit auszuschließen, hat Spielleiter Andreas Schmitt (57) die Handlung des komödiantischen Dreiakters kurzerhand nach Oerlenbach verlegt und versichert ernsthaft: "Alle Ähnlichkeiten wären wirklich rein zufällig." Wer sich davon überzeugen will, bekommt für die Theaterabende im Oerlenbacher Pfarrsaal am 26. Dezember, 28. Dezember und 29. Dezember (jeweils 19:30 Uhr) noch Karten an der Abendkasse (Preis 7,00 Euro).

Heilloses Chaos

Die 40 Quadratmeter große Bühne des Pfarrsaals ist - mit entsprechenden Deko-Stücken aus dem Fundus der Theatergruppe, aber auch mit Leihgaben von Oerlenbachern ausgestattet - zum Vorzimmer des Landrats geworden, in dem sich langsam aber sicher ein heilloses Chaos anbahnt. Zwar scheint die Wiederwahl des als moralische Instanz geachteten, konservativen, bei seinen Wählern beliebten und seit vielen Jahren amtierenden Landrats Bernhard Oppenau (Darsteller: Holger Sempert) absolut gesichert und nur noch reine Formsache zu sein, weshalb die Vorbereitungen für den eigentlich überflüssigen Wahlkampf sehr ruhig gestartet werden. Doch dann erscheint völlig unerwartet die seit Jahren in den USA lebende Tamara Bloomberg (Yvonne Kleinhenz), die Ur-Mutter aller Hippies.

Hippie-Besuch aus der Vergangenheit

In Begleitung eines TV-Teams bereist sie Europa, um ihre Memoiren zu schreiben und eine Reportage über ihr bewegtes Leben zu produzieren. Deshalb besucht sie all jene, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielten. So erinnerte sich Tamara, die immer noch "Flower-Power" und "freie Liebe" in Kleidungs- und Lebensstil zelebriert und in den USA längst Kultstatus genießt, auch an den früheren Studenten Bernhard Oppenau, mit dem sie einst für wenige Monate in einer Wohngemeinschaft nicht nur damalige Ideale, sondern auch das Bett teilte. Flippig stürmt sie nun das beschauliche Landratsamt und bringt mit ihrer unkonventionellen Art nicht nur Chaos ins geruhsame Leben des Landrats. Dieser sieht sich schließlich sogar genötigt, die wilde "Love and Peace"-Aktivistin aus seinen Amtsräumen zu verweisen, als er überraschend erfährt, dass Tamaras mitgereiste Tochter Aurora Butterfly (Jennifer Rüger) auch seine Tochter ist.

Hasch-Kekse im Amt

Natürlich ist dies ein gefundenes Fressen für die verbiesterte Oppositionsführerin Hilde Brustwickel-Schnödesenf (Conny Seitz), die prompt den sensationshungrigen Reporter der Landkreiszeitung, Timo Treiber (Matthias Besler), mit falschen Informationen versorgt, weshalb die Landkreiszeitung kurzzeitig sogar über den Landrat als "im Keller ertrunkene Wasserleiche" berichtet. Als dann auch noch Tamaras sorglos abgestellte Hasch-Keks-Schüssel im Amt die Runde macht, bricht das Chaos erst richtig aus.

Alle Mitglieder der TSV-Theatergruppe sind in die Aufführungen im maximal 250 Besucher fassenden Pfarrsaal eingebunden - ob als Darsteller in zwölf verschiedenen Rollen, ob als Souffleusen (Angela Koch, Sissi Schmitt) oder Maskenbildnerinnen (Sabine Werner, Graciella Katzenberger) -, was besonders turbulentes Treiben auf der Bühne verspricht. Eine besondere Festtagsfreude bereiten die Theaterleute auch heuer Mitarbeitern der Nüdlinger Lebenshilfe-Werkstatt für behinderte Menschen, die wie schon seit acht Jahren wieder Freikarten bekommt. Mit dem Erlös aus verkauften Tickets wird die ehrenamtliche Arbeit des TSV Oerlenbach unterstützt.

Infos: Komödie "Love and Peace im Landratsamt", Aufführungen am 26., 28. und 29. Dezember, jeweils um 19:30 Uhr, Eintritt: 7 Euro, Karten an der Abendkasse im Pfarrsaal Oerlenbach, Schulstraße 5.