Tennisabteilung des FC Eltingshausen wird 40 Jahre alt

Es war der 23. November 1979: In der Gründungsversammlung erklärten 50 Personen ihren Beitritt zur Tennisabteilung, die damit aus der Taufe gehoben wurde. Das ist jetzt 40 Jahre her, und das soll natürlich gebührend gefeiert werden.

Heute blicken die Mitglieder auf Höhen und Tiefen zurück, auf Meisterschaften und Abstiege, auf Mannschaftsauflösungen und Neugründungen. Vor allem aber auf einen großen Boom zu den Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf sowie auf eine große Flaute gegen Ende der 90er Jahre und zu Beginn des neuen Jahrtausends.

Viele Tennisvereine und -abteilungen überlebten dieses Tief nicht. Der FC Eltingshausen stemmte sich in Person einiger Weniger jedoch tapfer gegen den Verfall, und heute hat man nicht zuletzt dank zweier intakter Herren-30-Mannschaften eine gepflegte Tennisanlage, steigende Mitgliederzahlen sowie eine engagierte Abteilungsleitung. Geplant sind zwei Veranstaltungen: Zum einen der

Jubiläumsabend am Freitag, 12. Juli, zum anderen ein Doppel-Turnier am Samstag, 20. Juli.

Der Jubiläumsabend am 12. Juli beginnt mit einem sportlichen Schmankerl. Der Plan lautete, unsere beiden Trainer Sebastian Schübert und Tereza Schmidova im Doppel herauszufordern. Dazu soll natürlich ein standesgemäßes Doppel gebildet werden. Die Wahl fiel dabei auf Thomas Eichhorn und Markus Schott, die wahrscheinlich zum Besten gehören, was der FC aktuell in Sachen Herren-Doppel zu bieten hat. Das Spiel soll der Auftakt für einen geselligen Abend sein, Beginn ist um 18 Uhr.

Ein weiteres Highlight bietet im direkten Anschluss die Auslosung des sogenannten Tschuggimuggi-Cup. Als Glücksfee wird Trainerin Tereza Schmidova fungieren. Anmeldungen für diese überaus renommierte Vereinsmeisterschaft, die abermals im Herren-Einzel, im Herren-Doppel und bei entsprechendem Interesse womöglich sogar im Damen-Einzel ausgetragen wird, sind für alle FC-Mitglieder möglich.

Den geselligen Teil bildet eine Weinprobe, die der gebürtige Eltingshäuser Richard Schinhammer aus Bibergau veranstaltet. Umrahmt wird die Veranstaltung von Abteilungsleiter Hubert Schott, der emotional wie musikalisch eine kleine Zeitreise mit den Aktuellen und Ehemaligen unternehmen möchte. Abgerundet wird die Veranstaltung vor allem musikalisch (bei hoffentlich leidenschaftlichen Karaoke-Darbietungen) und hochprozentig.

Den sportlichen Höhepunkt bildet am 20. Juli das Doppel-Turnier. Los geht es um 13 Uhr. Geplant sind zwei separate Konkurrenzen für Herren-Doppel und Damen-Doppel, wobei die Durchführung der Damen-Konkurrenz aufgrund recht verhaltener Nachfrage noch fraglich ist.

Bei dem Turnier soll der Spaß im Vordergrund stehen. Am Abend spielt die Live-Band Saitensprung. Mit Klassikern von CCR über die 80er bis hin zu STS, den Ärzten oder Kings of Leon - die Jungs haben alles drauf. Außerdem hat sich FC-Show-Tanzgruppe "Abba-Girls" angesagt.

Anmeldungen für das Turnier sind nach wie vor möglich, es sind jedoch nur noch einige wenige Startplätze verfügbar.