Teilnehmer für Stadtlauf in Saint Marcel gesucht

Sie begrüßte als Gast Ruth Ruppert, die einstimmig ins Partnerschaftskomitee aufgenommen wurde.

2019 nahm eine zehnköpfige Gruppe aus Nüdlingen am Stadtlauf in Saint Marcel teil und auch zur Feier zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft fuhren Nüdlinger nach Saint Marcel. Im Gegenzug kamen viele Freunde aus Frankreich zur 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Nüdlingen. Und auch an den Highland Games in Haard nahmen 45 Gäste aus der Partnerstadt teil.

Geplante Besuche 2020

Auch heuer ist wieder eine Fahrt zum Stadtlauf in Saint Marcel geplant. Wolfgang Wilm wird die Gruppe leiten, die sich vom 10. bis 13. April in der Partnerstadt aufhalten wird. Gäste aus Frankreich werden am Samstag, 25. April zur Feier des 50-jährigen Bestehens der DJK Nüdlingen erwartet. Deren Handballabteilung war ausschlaggebend für die Gründung der offiziellen Städtepartnerschaft im Jahr 1997. "Urgesteine" der Partnerschaftsbeziehungen, unter ihnen Robert und Claudine Vallée, Gérard Volpatti, sowie Patrick und Anni Claudel werden als Ehrengäste eingeladen.

Nüdlingens Bürgermeister Harald Hofmann wies auf die Kommunalwahlen hin, die in Nüdlingen am 15. März 2020 stattfinden. Planungen für weitere Veranstaltungen könnten erst wieder aufgenommen werden, wenn sich der neue Gemeinderat konstituiert habe. Unabhängig davon wurde der Vorschlag geäußert, sich in diesem Jahr mit französischen Freunden einmal auf dem Münchner Oktoberfest zur treffen und gemeinsam zu feiern. Der Termin ist bereits angedacht, Montag, 21. September.