Tausende kommen zum Frühlingsmarkt in Bad Kissingen

Kein freier Platz mehr in Cafés und Eisdielen, brechend volle Fußgängerzone und zufriedene Händler: Zum Frühlingsmarkt strömten am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein tausende Besucher in die Bad Kissinger Innenstadt. Die Geschäfte waren geöffnet, auf den Straßen kamen jede Menge Marktstände dazu - wie der von Margret Post. Die 66-Jährige stammt aus Schweinfurt, wohnt aber mittlerweile in Bad Mergentheim. Seit zehn Jahren kommt sie regelmäßig zu allen Bad Kissinger Märkten. Das Interesse an ihren Hüten sei groß.