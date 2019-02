Tanzturnier des TSV Stangenroth

Zum ersten Mal hat der TSV Stangenroth ein Tanzturnier in der Rhönfesthalle organisiert - mit insgesamt 24 Kinder-, Marsch- und Showtanzgarden sowie einem Männerbalett und zwei Tanzmariechen. Organisiert worden war der Abend von der Gruppe die "Milchschnitten". Und die Zuschauerplätze in der Rhönfesthalle in Stangenroth waren gut gefüllt. Unterstützt wurden die Organisatoren von zahlreichen Helfern aus Familie und Vereinen und sowie den "Dancing Divas". Gemeinsam konnte die Bewirtung gestemmt werden.

Es war ein kurzweiliger, abwechslungsreicher Abend. Die Gäste mit der weitesten Anfahrt waren eine Stunde unterwegs gewesen. Es zeigte sich, dass solche Tanzevents eine sehr beliebte Möglichkeit sind, einstudierten Tänze zum Besten zu geben. Tamara Mehling