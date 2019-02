Tanz-Runde im Pfarrsaal in Bad Bocklet

Dass sie nicht nur gut turnen können, bewiesen die beiden hauseigenen Garden: die "Saale-Ladies" und die Männergarde "SexySauerwasserBabys".

TSV-Fasching in Bad Bocklet hebt sich von anderen Faschingsveranstaltungen ab, denn es ist weder Prunk-, noch Narren- noch reiner Faschingstanz, sondern es sind verschiedene Garden, die auftreten. Dazwischen hat immer für eine knappe Stunde das tanzfreudige Publikum die Bühne als Tanzboden. Es fängt schon am Nachmittag mit den Kindergarden, den "Saalehüpfern I - IV", an. Haben sie ihre einstudierten Tänze gezeigt, ist allerdings erst mal Ruhe und Aufräumen angesagt, denn ab 19.59 Uhr beginnt der eigentliche, kostümierte Faschingstanz.

Saale-Ladies und Prinzengarde

Jeweils zur vollen Stunde dann eine andere Garde, wobei in diesem Jahr die große Tanzgarde des Heimatvereins Steinach den Anfang machte. Die Saale-Ladies dann gegen 22 Uhr und wiederum eine Stunde später erklomm die Prinzengarde aus Waldfenster die Bühne. Um Mitternacht war weit noch nicht Schluss, sondern es folgte mit den "SexySauerwasserBabys" die zweite heimische "Garde". Aber auch dann war noch lange nicht Schluss, denn gegen 1 Uhr warteten "Die wilden Poppenläurer" auf ihren Auftritt. Die Saale-Ladies, das sind 13 Bockleter Mädels und junge Damen und ihr "Sugarboy" Tobias Böhm, die seit September von Stefanie Seufert trainiert wurden.