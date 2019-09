Tabea Stock und David Barthelmes von der Praxis Dr. Wahler und Kollegen ausgezeichnet

Erfolge bei der Ausbildung haben schon Tradition bei Dr. Wahler und Kollegen. In den vergangenen zehn Jahren haben neun Auszubildende zur Zahnmedizinischen Fachangestellten und zum Zahntechniker den Staatspreis für besonders gute Prüfungsabschlüsse erhalten. Damit ist die Praxis Dr. Wahler und Kollegen in Bayern Spitze. In diesem Jahr wurden Tabea Stock und David Barthelmes für ihre hervorragenden Leistungen ausgezeichnet.

Insgesamt wurden in den vergangenen 40 Jahren rund 100 junge Damen zu Zahnmedizinischen Fachangestellten ausgebildet, heißt es in einer Pressemeldung der Zahnarztpraxis, die Standorte in Bad Kissingen, Euerdorf und Schweinfurt hat. Die Chancen für die Fachleute, nach der Ausbildung übernommen zu werden, seien sehr groß, so Dr. Robert Wahler.