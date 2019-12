"Körperfunktion" versagt: Prostituierte wirft Freier raus - Polizei in Unterfranken muss schlichten

In der Nacht von Montag auf Dienstag (9./10. Dezember 2019) wollte ein 29-Jähriger die Leistung einer Prostituierten in Bad Kissingen in Anspruch nehmen. Darüber berichtet die Polizeiinspektion aus Bad Kissingen in einer unterhaltsamen Pressemitteilung.

"Körperfunktion" versagte - Prostituierte verweist Freier des Raumes

Die 47-jährige Prostituierte war offenbar mit dem Zustand ihres Freiers nicht einverstanden. Sie verwies ihn bereits wenige Minuten nach Beginn der Dienstleistung des Raumes. Grund hierfür war laut Polizei "dass eine Körperfunktion des 29-Jährigen, die für die Inanspruchnahme der Leistungen entscheidend gewesen wäre", offenbar nicht richtig funktionierte. Der 29-Jährige einfach war zu betrunken, um die von ihm bezahlte Dienstleistung zu erhalten. Der Alkohol verhinderte offenbar eine Erektion bei dem 29-Jährigen.