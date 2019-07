Streifenweise Ackerwildkrautschutz

In Bayern stehen fast ein Drittel der 323 in Deutschland vorkommenden Arten auf der Roten Liste. Rund 30 Interessierte kamen auf Schloss Gut Obbach in Euerbach zusammen und ließen sich von den Referentinnen Marion Lang, Bayerische KulturLandStiftung und Technische Universität München, sowie Anna Bühler von der Biobauern Naturschutz GmbH an Weizenfeldern in die Welt der Ackerwildkräuter führen.

Ackerwildkräuter sind auf die Bodenbearbeitung im Ackerbau angewiesen. Mehrjährige Stilllegungsbrachen oder neu angelegte Blühflächen dienen ihnen wegen dem starken Konkurrenzdruck nicht. Bevorzugt kommen die seltenen Vertreter unter ihnen auf trockenen, kalkhaltigen aber auch auf sandigen und wechselfeuchten Böden in winterkulturbetonten Fruchtfolgen, zum Beispiel in Roggen und Dinkel vor.

Fünf Ackerwildkräuter der Roten Liste gefunden

Bevor die Teilnehmer Ackerwildkräuter zur Bestimmung vom Feld sammeln durften, beschrieben die beiden Referentinnen, die fünf dort vorkommenden Roten Listen Arten Sommeradonisröschen, Acker-Hahnenfuß, Acker-Steinsamen, Acker-Rittersporn und Blasser Erdrauch "Fumaria vaillantii", die besser nicht gepflückt werden sollen. Insgesamt konnten auf den beiden Weizenfeldern 33 Ackerwildkrautarten entdeckt werden.

Nur wenige bringen Ertragseinbußen

Bekannt sind unter Landwirten meist Ackerwildkrautarten, die mit der Hauptkultur konkurrieren, wie Acker-Fuchsschwanz oder Acker-Kratzdistel. "Nur 25 von den 323 vorkommenden Arten verursachen Ertragseinbußen", so Marion Lang. Die restlichen Arten können also ruhigen Gewissens als Beikräuter in den Beständen gesehen werden. Anna Bühler betont dabei deren Nutzen als wichtige Nahrungsquellen. Insekten brauchen Nektar und Pollen vieler Ackerwildkräuter. Überlebenswichtig für den Kleinen Perlmuttfalter ist zum Beispiel das Vorkommen des Ackerstiefmütterchens, da sich seine Larven ausschließlich von dieser Art ernähren. Das Vorkommen verschiedener Ackerwildkrautarten dient allerdings nicht nur Faltern sondern auch Feldvögeln, wie den Feldlerchen. Diese fressen auf den Äckern im Sommer vor allem Insekten und deren Larven, im Winter dann Samenstände.

Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung

Im Ackerbau steht die Hauptkultur im Vordergrund. Trotzdem bieten sich für konventionell und ökologisch wirtschaftende Betriebe einige Möglichkeiten an, wie sie ihre Ackerwildkräuter schützen und fördern können. Zum Beispiel an für die Bewirtschaftung unattraktiven Ecken oder entlang von öffentlichkeitswirksamen Rad- und Wanderwegen. Ein Randstreifen nach der Bodenbearbeitung, lückig gesät, nicht gedüngt, auf Pflanzenschutzmittel bzw. mechanischer Beikrautregulierung verzichtet oder ein verspäteter Stoppelumbruch für spät absamende Ackerwildkräuter sind effektive freiwillige Maßnahmen. Wer einen Gebäudebau plant und dafür Ausgleichsflächen anlegen muss kann bei den Planern anregen, den Ausgleich über Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen im Bereich Ackerwildkrautschutz vorzunehmen, rät Marion Lang. Das Vertragsnaturschutzprogramm honoriert Ackerwildkrautschutz ebenfalls.

Nach dem Praxisteil am Feld gaben die Referentinnen im Pfarrgemeindehaus in Obbach den Zuhörern einen Einblick in ihre Projekte "Ackerwildkräuter für Bayerns Kulturlandschaft", die durch den Bayerischen Naturschutzfonds und die Landwirtschaftliche Rentenback gefördert werden, sowie "Ackerwildkräuter erhalten und fördern mit Biobetrieben in Bayern", ebenfalls gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds.

Die unterfränkischen Öko-Modellregionen bieten in Zusammenarbeit mit dem Fachzentrum Ökolandbau im Jahr der Biodiversität Informationsveranstaltungen als Anregungen für Betriebe an. Nach den Veranstaltungen zu alten Kultursorten, der Anlage von Blühflächen und der Ergänzung der Fruchtfolge durch insektenfreundlichen Kulturen wurde nun das Thema Ackerwildkrautschutz behandelt.Anna-Katharina Paar,