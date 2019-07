Bad Kissingen vor 1 Stunde

Bau

Straßenbaustellen in Bad Kissingen: Umleitung durch die Flur

Für fünf Millionen Euro will die Stadt marode Straßen in Reiterswiesen und Garitz sanieren. Damit es in der Burgstraße überhaupt losgeht, musste ein Feldweg zur Umleitung ausgebaut werden.