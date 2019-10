Straßenbauarbeiten am Wurmerich in der Endrunde

Im Frühjahr 2019, als sich der Nüdlinger Gemeinderat mit der Aufstellung des Haushalts befasste, einigten sich die Räte unter anderem auf die Durchführung notwendiger innerörtlicher Straßenbauarbeiten. Im Augenblick geht es um ein Teilstück der Wurmerichstraße zwischen der Einmündung der Kapellenstraße und der Mittelstraße.

Ganz ohne Beeinträchtigungen gehen die Bauarbeiten nicht über die Bühne. Wie Manfred Schmitt vom technischen Bauamt der Gemeinde ausführte, entschloss man sich, den größten Teil der Wurmerichstraße für die Dauer der Straßenbauarbeiten zu sperren. Viele Autofahrer mussten sich daran gewöhnen, auf dem Weg zum TSV-Sportheim, zum Schützenhaus oder zum Naturfriedhof eine andere Strecke zu fahren. Jetzt aber, so Manfred Schmitt, gehen die Bauarbeiten in die Endrunde. Kommende Woche, voraussichtlich am Donnerstag, 31. Oktober, können die Verkehrsteilnehmer die frisch asphaltierte Strecke - die momentan nur für Anlieger frei ist - wieder befahren.

Neben dem Aufbringen einer neuen Fahrbahndecke sind noch Restarbeiten zu erledigen. Zum Beispiel gilt es, die neuen Kanaldeckel exakt einzupassen, damit störender Lärm vermieden wird. Verzögert hatte sich die Fertigstellung durch einen umfangreichen Wasserrohrbruch, dessen Reparatur einige Zeit in Anspruch nahm. Im unteren Bereich, zwischen der Kapellenstraße und dem Rathaus, war die Sanierung bereits in früheren Jahren erfolgt.