Straßen werden im Markt Bad Bocklet instandgesetzt

Im November wird an drei Stellen im Markt Bad Bocklet die Straße ausgebessert. Da sich die Straßendecke dort seit dem Sommer rapide verschlechtert hat, werden die betroffenen Straßen noch vor dem Winter instandgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung des Marktes. Betroffen sind die Frankenstraße auf der Höhe der Hausnummern 27 bis 31 (kurz vor der Einfahrt zur Kurklinik) und die Schulstraße von der Einmündung Im Wengert bis zur Schulstraße 11 in Bad Bocklet sowie die Ringstraße auf Höhe der Hausnummer 1 in Aschach.

Vom 4. bis 8. November kann es durch Fräsarbeiten an diesen Stellen bereits zu Einschränkungen und Behinderungen kommen, die Straßen sind jedoch noch vollständig befahrbar. In der Woche vom 11. bis 15. November kommt es an circa zwei Tagen zu einer Vollsperrung der betroffenen Straßenstücke, wobei aufgrund der Witterungsverhältnisse der genaue Zeitraum noch nicht festgesetzt werden kann.

An der Grund- und Mittelschule Bad Bocklet wird für den Zeitraum der Vollsperrung in der Woche vom 11. bis 15. November die Bushaltestelle an die Von-Hutten-Straße 2 verlegt. Die Kinder können dann über den Kirchweg und die Schulstraße zur Schule gelangen.

Gemeindeverbindungsstraße Großenbrach - Haard

Die vollständige Straßensperrung der Gemeindeverbindungsstraße Großenbrach - Haard ab der Kreuzung zur Biogasanlage wird bis Mittwoch, 6. November verlängert. Von der Einfahrt Großenbrach ist somit die Fahrt zur Biogasanlage noch möglich, die Weiterfahrt Richtung Haard ist jedoch gesperrt. Der Markt Bad Bocklet bittet die Betroffenen um Verständnis.