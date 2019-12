Stollen geprüft und für (sehr) gut befunden

Bad Kissingen Für Heribert Hedrich, den stellvertretenden Innungsobermeister der Bäckerinnung Bad Kissingen/Bad Neustadt gilt er als als die "Königsdisziplin" - die Rede ist vom Stollen. Egal ob nun Christstollen, Weihnachtsstollen, Mandel- oder Marzipanstollen, Butter- oder Mohnstollen, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit sollte man den gereiften Stollen genießen. "Genuß pur, eine Erholung für den Kunden", so beschreibt der umtriebige Bäckermeister die Kunst des Stollenbackens. "Jeder Bäcker hat hierfür seine eigenen Rezepturen, "seine eigene Handschrift und vor allem seine Leidenschaft zum Backen und zum Handwerk, und das muss sich auch widerspiegeln im Produkt".

Damit die Bäcker auch wissen, wie ihr Stollen draußen beim Kunden ankommt, beteiligen sich etliche der in der Innung befindlichen Betriebe an der jährlich durchgeführten Stollenprüfung, die in einem Jahr in Bad Neustadt, im darauffolgenden Jahr in Bad Kissingen stattfindet. Sieben von insgesamt etwas über 30 Mitgliedsbetrieben haben sich in diesem Jahr der freiwilligen Selbstkontrolle unterzogen, und alle der 31 vorgelegten Stollen erhielten vom Prüfer Manfred Stiefel vom Deutschen Brotinstitut ein "Gut" oder sogar ein "Sehr Gut".

Prüfer oder Kundengeschmack?

Etwas wehmütig erzählt der stellvertretende Innungsobermeister Heribert Hedrich (Bad Kissingen) dass es beim Zusammenschluss der beiden Innungen vor rund zehn Jahren noch über 75 Bäckereien in den beiden Bäderlandkreisen gab, "heute sind es gerade einmal noch die Hälfte der Betriebe". Manche beteiligen sich dabei sehr rege an den jährlich stattfindenen Brot- und Stollenprüfungen und bringen ihr volles Sortiment zum Prüfer, andere setzen wiederum ganz auf den Kundengeschmack.