Stiftungsdirektor berufen

Das Collegium Carolinum in München beschäftigt sich seit 1956 mit der Erforschung der mittel- und osteuropäischen Geschichte mit dem Schwerpunkt der deutschen Volksgruppen in diesem Gebiet. Die Kooperation vor allem mit tschechischen und slowakischen Einrichtungen ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Collegium Carolinum, welches durch ein Kuratorium in allen Belangen unterstützt wird. Das Collegium verwaltet die größte wissenschaftliche Bibliothek mit Bohemica und Slovacica in Deutschland. Zum wiederholten Male hat nun der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Steffen Hörtler, Stiftungsdirektor der Bildungsstätte Heiligenhof in in dieses Kuratorium berufen. Ehrenamtlich ist Hörtler stellvertretender Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender in Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft.