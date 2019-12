Stets für Familie, Politik und Brauchtum im Einsatz

Umfassende Verdienste im Ehrenamt hat sich die Ehren-Kreisbäuerin und Ehrenvorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Luise Mahlmeister aus Nüdlingen, erworben, die am Mittwoch, 11. Dezember, ihren 80. Geburtstaq feiert. Mit ihrer kreativen Tatkraft beeinflusste sie die örtliche und die überörtliche Gemeinschaft sowie das Brauchtum nachhaltig. Einige Beispiele sollen dies deutlich machen: wenn es vor Jahren darum ging, zum Erntedankfest eine neue Erntekrone zu binden, war dies vor allem auf den Fleiß und die Kreativität von Luise Mahlmeister mit den Landfrauen zurückzuführen. Für Jahrzehnte kümmerte sie sich um einen der vier Prozessionsaltäre bei der Fronleichnamsprozession.

Das örtliche Brauchtum förderte sie durch ihre Mitwirkung bei der Vorbereitung der Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt. Zusammen mit ihrem Ehemann Rudi brachte sie sich mit vielen Ideen in das Vereinsleben ein. Vor allem der Obst- und Gartenbauverein war stolz auf die Vorsitzende, die sich auch mit Leib und Seele der Arbeit der Pfarrgemeinde Nüdlingen widmete. Mit ihrem Engagement förderte sie unter anderem die Seniorennachmittage und Ausflugsfahrten. In diesem Jahr bedankte sich Bischof Franz Jung mit einer Urkunde für diese ehrenamtlichen Organisationsarbeiten, zu denen auch viele Lektorendienste gehörten.

Ein schwerer Schicksalsschlag war der überraschende, unfassbar schnelle Tod ihres Gatten Rudi vor weniger als zwei Jahren. Im Jahre 1961 hatten Rudi und Luise Mahlmeister geheiratet. Dem Paar wurden vier Kinder geschenkt . Im Laufe der Jahre freuten sie sich über sechs Enkelkinder und zwei Urenkel. Neben der "Familienarbeit" hatte Luise Mahlmeister auch noch Zeit für die kommunale Arbeit, in die sie sich als Mitglied der CSU einbrachte. Die Kommune verlieh ihr zum Dank die Bürgermedaille. Für ihr Engagement als Orts- und Kreisbäuerin über mehr als drei Jahrzehnte hinweg erhielt sie bereits 2008 die Staatsmedaille. Gern nahm sie auch als Mitglied an Veranstaltungen, wie Fachvorträgen und Fahrten, der Senioren Union teil.