Statt Weihnachtspost gab es Geld für drei regionale Organisationen

Wie schon in den letzten Jahren, verzichtete die Labor LS SE & Co. KG in Bad Bocklet auch im Jahr 2019 auf die postalische Versendung von Weihnachtskarten und verschickte die Weihnachtsgrüße an ihre Kunden elektronisch. Die dadurch eingesparten Portokosten gingen wieder als Spenden an verschiedene regionale Organisationen, insgesamt 2800 Euro.

800 Euro erhielt die Veeh-Harfen Gruppe der Nüdlinger Lebenshilfe. In der Nüdlinger Werkstatt der Lebenshilfe musiziert wöchentlich gemeinsam eine Gruppe aus Menschen mit und ohne Behinderung. Ihr Repertoire ist so bunt gemischt, wie die Gruppe selbst und begeisterte die Mitarbeiter/innen vom Labor LS bereits an deren Weihnachtsfeier.

Eine zweite Spende über 1000 Euro ging an die "Helfer vor Ort" (HvO) in Geroda. Das auch als "First-Responder" bekannte ehrenamtliche Sanitätspersonal unterstützt den hauptamtlichen Rettungsdienst bei örtlichen Notfällen. Die Zeit bis zum Eintreffen eines Rettungsdienstes wird mit qualifizierten basismedizinischen Maßnahmen überbrückt und verkürzt somit die therapiefreie Zeit. Die Grundqualifikation der HvO ist ein erweiterter Sanitätslehrgang mit jährlichem Reanimationstraining. Alarmiert werden die Helfer über Funkmeldeempfänger direkt von der Integrierten Leitstelle. Dieser Einsatz ist für jeden Patienten kostenlos und kann auch den Krankenkassen nicht in Rechnung gestellt werden. Das Projekt der "Helfer vor Ort" wird von der Gemeinde Geroda unterstützt und ist auf Spenden angewiesen, um sämtliche Verbrauchsmaterialien, Schutzkleidung und den Unterhalt des Fahrzeugs zu finanzieren.

Auch die Tagamari Wunschweihnacht durfte sich über eine Spende von 1000 Euro freuen. Diese wurde 2018 vom Kloster Veßra mit Talisa e. V. Hildburghausen ins Leben gerufen. Das Ziel ist, sich mit den Menschen, aber vor allem den Kindern und Familien im Landkreis zu solidarisieren, die mit Weniger im Alltag auskommen müssen. Hier werden anonym Weihnachtswünsche an einen Wunschbaum gehängt und jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, darf sich einen passenden Wunsch aussuchen und real werden lassen.

Die Labor LS SE & Co. KG möchte auch in Zukunft die Weihnachtsgrüße elektronisch versenden und mit den eingesparten Kosten gemeinnützige Organisationen und Projekte unterstützen.