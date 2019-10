Welche Herausforderungen sieht die regionale Wirtschaft für den Standort Bad Kissingen und welche politischen Rahmenbedingungen benötigt sie für die Zukunft? Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt der Herbstsitzung des IHK-Gremialausschusses Bad Kissingen. Das Gremium unter Vorsitz von Anja Binder nutzte die Sitzung, um mit Landrat Thomas Bold im Landratsamt Bad Kissingen über die aktuellen Themen der Region zu sprechen.

"Bad Kissingen ist ein starker Standort, was sich nicht zuletzt in der positiven Situation auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt", so Landrat Bold zu Beginn der Diskussionsrunde. Auf der anderen Seite stehe die Wirtschaft zunehmend vor der Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Als Reaktion darauf und um sich als Region insgesamt attraktiv aufzustellen, habe der Landkreis zum Beispiel mit der Standortkampagne ein wichtiges Zeichen setzen wollen. Das Ziel, Menschen aus Ballungszentren im Wettbewerb der ländlichen Regionen für Bad Kissingen zu begeistern, habe man mit der vor drei Jahren begonnen Maßnahme bereits erfolgreich umgesetzt. Und auch weitere Konzepte wie die Jobmesse der Wirtschaftsjunioren fügen sich in das Gesamtportfolio, um sich zu positionieren und zugleich eine regionale Identität zu schaffen. Neben der Vermarktung und Imagebildung sei die Region auch in Bezug auf klassische Standortfragen aktiv, so Bold. Er verwies dabei auf eine Schienenverkehrsanbindung zum Knotenpunkt Fulda und die Bestrebungen, größere Gewerbeflächen im Landkreis für Unternehmensansiedlungen zu schaffen. Weitere Themen des wirtschaftspolitischen Dialogs waren die Mobilität im Landkreis, Standortentscheidungen der Bundeswehr, die Energieversorgung, die Kompetenzstelle Digitalisierung und die Reaktivierung von Leerständen in den Innenstädten.

Dr. Sascha Genders, IHK-Bereichsleiter Standortpolitik sowie Existenzgründung und Unternehmensförderung, informierte über standortpolitische Themen der Region: Demnach zeige sich nach aktuellster IHK-Konjunkturanalyse eine Eintrübung der Stimmung bei den Unternehmen.

Abschließend stellte Genders die neueste Realsteuererhebung der IHK vor. Demnach sei für den Landkreis Bad Kissingen das Niveau des Gewerbesteuerhebesatzes im mainfränkischen Landkreisvergleich das höchste in Mainfranken. Hiesige Unternehmen zeigen sich diesbezüglich unzufriedener als anderswo in der Region. red