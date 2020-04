Stärkung für das Krankenhaus-Personal

Das Corona-Virus hat den Landkreis so wie auch den Rest der Welt weiter fest im Griff. Diese Herausforderung macht aber auch umso deutlicher, wie unentbehrlich die Arbeit von Pflegekräften und Ärzten ist, die täglich für unser aller Wohl im Einsatz sind.

Das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus hat schon von mehreren Seiten Unterstützung erhalten, um dem medizinischen und pflegerischen Personal die Arbeit zu erleichtern, teilte das Krankenhaus mit. So hat zum Beispiel Sandras Modestudio in Bad Kissingen angeboten, selbstgenähten Mundschutz an die Kinderklinik zu spenden.

Aber auch von weiter weg ist ein ordentlicher Motivationsschub angekommen. Ein Spieler des 1. FC Nürnberg hat am Wochenende für die gesamte Belegschaft im Haus Pizzen spendiert. Hanno Behrens, Kapitän der Fußballmannschaft, ist mit einer jungen Frau aus Bad Kissingen befreundet. Und die Mutter dieser Bekannten arbeitet im Helios in Bad Kissingen - so kam also dieses Krankenhaus zu dieser netten Spende.

"In diesen Zeiten sind wir umso mehr auf den täglichen unermüdlichen Einsatz jedes Einzelnen angewiesen. Darum freut es uns so sehr, dass diese Leistung scheinbar auch in der Bevölkerung ankommt", so Dr. Peter Hermeling, Klinikgeschäftsführer, in der Mitteilung weiter. "Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, die wir von vielen Seiten erfahren und möchten an dieser Stelle ein großes Dankeschön aussprechen."